Mestre, controlli in strade, negozi e parchi: sette denunce

Ottantasei persone identificate, 37 veicoli controllati, sette denunce. E' il bilancio dei controllo eseguiti dai carabinieri di Mestre negli ultimi giorni sia in strada che nei parchi cittadini e negli esercizi pubblici.

Un 20enne di Martellago, R.T., è stato fermato lungo via Castellana e, al momento del controllo, si è mostrato particolarmente agitato. Atteggiamento, questo, che lo ha tradito di fronte ai carabinieri, che si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire, trovando alcune dosi di hashish, insieme a spinelli e materiale vario per confezionare le dosi. Il giovane è stato denunciato.

Come lui, sono finiti nei guai anche B.L. e C.N., entrambi romeni e residenti a Mira, bloccati subito dopo aver tentato un furto di alcuni generi alimentari al locale supermercato Prix per un valore di 150 euro. Un 19enne di Mirano è stato denunciato dopo aver cercato di passare le casse del negozio Zara, al centro commerciale Nave de Vero, senza pagare un magliore, mentre un 39enne ghanese è stato fermato dopo aver rubato uno smartphone. I controlli alla circolazione stradale hanno permesso di denunciare due persone con un tasso alcolemico alto, patenti ritirate. Un residente di Mirano è stato invece segnalato alla prefettura per consumo di droga, perchè trovato in possesso di un grammo di marijuana.