Controlli a tappeto tra Mestre e Marghera, sette spacciatori denunciati

Sette spacciatori fermati tra il quartiere Piave di Mestre e Marghera. È il bilancio dei controlli eseguiti negli ultimi giorni dalla polizia locale. I primi due a finire nei guai sono stati due cittadini nigeriani sospettati di aver venduto cocaina ed eroina nel sottopasso ciclopedonale tra via Rizzardi e via Dante. Entrambi sono stati denunciati.

Stessa sorte anche per un connazionale sorpreso in via Sernaglia mentre spacciava eroina. Un altro è stato bloccato, invece, nelle vicinanze di via Dante mentre cedeva una dose di cocaina a un tossicodipendente della zona. Sempre nella stessa area, un altro pusher nigeriano è stato fermato dopo uno scambio. Mercoledì pomeriggio, invece, intorno alle 14.30, gli agenti in borghese hanno individuato un pusher seduto alla fermata del tram Lavelli a Marghera. Dopo aver incontrato una ragazza le ha consegnato dell'eroina. È stato denunciato, così come il giorno seguente un tunisino trovato con della cocaina.

Tutti e sette i pusher, oltre alla denuncia sono stati raggiunti dal daspo urbano. «Un significativo lavoro è stato portato avanti con professionalità dal nucleo operativo della polizia locale per contrastare lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti - commenta l’assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce -. Gli interventi mirati si sono svolti con massima precisione nei confronti di individui impegnati nell'attività di spaccio, contribuendo a reprimere le attività illegali nelle zone più critiche».