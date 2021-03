Maltratta e picchia la compagna e i figli, allontanato da casa

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla ex compagna nei confronti di V.V., 44enne originario della Moldavia e residente a Mestre, per le continue violenze all’interno delle mura domestiche, che vedevano come vittime anche i figli minori della coppia

La compagna ha trovato la forza di denunciare le continue prevaricazioni e minacce nei suoi confronti e verso i figili, che li facevano vivere in uno stato di costante paura. L'uomo era completamente fuori controllo e si passava da continui messaggi, umiliazioni e intimidazioni alle vie di fatto con percosse, utilizzando tutto quello che aveva a portata di mano, compresa la cintura dei pantaloni con tanto di fibbia. A seguito degli accertamenti svolti carabinieri, il 44enne è stato incastrato allontanato da casa.