Denunciato due volte in poche ore per ricettazione

Nell’arco di cinque ore è stato denunciato due volte dalla polizia locale di Venezia per ricettazione. Protagonista dell’episodio, avvenuto ieri sera, un giovane di 25 anni, irregolare e senza fissa dimora. Intorno alle 19 gli agenti sono stati fermati nei pressi di via Piave da un cittadino che sosteneva di aver visto un uomo in sella alla sua bicicletta, che gli era stata rubata due giorni prima.

Gli agenti hanno quindi fermato lo straniero, che ha dichiarato di aver acquistato la bici per strada da un connazionale. Il proprietario del mezzo ha riconosciuto la sua bicicletta per alcune imperfezioni. La bici è stata restituita al legittimo proprietario e lo straniero è stato denunciato a piede libero.

Qualche ora più tardi, poco prima di mezzanotte, l’uomo è stato però nuovamente intercettato in via Fratelli Bandiera, a Marghera, in sella a un’altra bicicletta, di colore bianco e azzurro. Una volta fermato, l’uomo ha dichiarato di averla presa poco prima a Mestre, ma non è stato in grado di dimostrarne la lecita detenzione. Per lui è scattata una nuova denuncia.