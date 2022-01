Sorpreso mentre vende eroina gialla, denunciato per la quinta volta

Dall'estate scorsa ha collezionato una serie di denunce per spaccio di droga. E' accaduto a luglio, agosto e novembre. Ora la quinta denuncia. Gli agenti della polizia locale nel primo pomeriggio di ieri hanno fermato un 23enne nella zona della stazione di Mestre.

In particolare, è stato avvistato nel sottopassaggio ciclopedonale di via Dante alle prese con un cliente a cui ha fornito un involucro in cambio di denaro. L'acquirente, effettuato il pagamento, ha tentato di allontanarsi verso il centro ma è stato bloccato dagli uomini della polizia locale a cui è stato costretto a consegnare quanto appena acquistato: due dosi di eroina gialla.

Lo spacciatore, fermato dagli dagli agenti, è stato di nuovo denunciato in stato di libertà. Giunge così a quota cinque denunce: dopo un arresto a settembre scorso, aveva già ricevuto altre quattro denunce sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. Al pusher e all'acquirente è stato anche notificato un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore.