Servizio "Stop&go" sostegno alle dipendenze di giorno, Ticozzi: «Ci hanno ascoltato»

«Più operatori di strada anche di giorno, ci hanno ascoltato». Il consigliere del Partito Democratico, Paolo Ticozzi, commenta la decisione della giunta che, su proposta dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, ha aggiunto due equipe di operatori per il sostegno alle dipendenze sul territorio. Il servizio "Stop&Go" oltre che di notte funzionerà anche di giorno e affiancherà il Pronto intervento sociale inclusione e mediazione ,per il sostegno a persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze e alcol dipendenti,

«Sono anni che insistiamo sulla necessità di un maggiore lavoro verso le persone che usano droghe - afferma Ticozzi - dopo il dimezzamento degli operatori di strada ora finalmente arriva un potenziamento dei servizi in orario diurno, con anche il furgone dei servizi di bassa soglia che tornerà ad essere riconoscibile da parte dei cittadini, facendo sentire la presenza del comune. Quando è stato lanciato il progetto "Stop&go", una delle principali critiche che avevamo sollevato era quella che fosse focalizzato esclusivamente sulle ore notturne, senza intervenire negli orari diurni, quelli in cui il conflitto sociale tra cittadini e persone che usano droghe è maggiore».

Il consigliere dem conclude: «Rivendichiamo la svolta sulla gestione del fenomeno delle persone che usano droghe e l’aumento dei fondi per il progetto "stop and go". Nell’ultima seduta di bilancio avevamo presentato un emendamento, poi bocciato dal centrodestra, che prendeva centomila euro dal fondo di riserva e li destinava al potenziamento degli interventi sociali; esattamente quello che ora la giunta ha deciso. Per quanto riguarda il fare rete con i servizi degli altri comuni e con le Usl - conclude il consigliere - il sindaco non si è inventato nulla, coinvolgere altri territori nel prendersi cura delle persone che usano droghe è una cosa che in città viene fatta dal 1996».