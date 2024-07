Progetto ex Umberto I, il Comune chiede di spostare le torri

Al Comune di Venezia procede rapidamente l'esame del progetto di Alì nell'area dell'ex ospedale Umberto I di Mestre, che prevede la realizzazione di cinque nuovi edifici (i principali sono due torri residenziali di 87 e 76 metri), oltre a supermercato e spazi verdi.

Proprio il programma serrato della discussione della variante urbanistica è oggetto di critiche da parte dell'opposizione, che fa notare la difficoltà di esaminare i documenti nei tempi concessi: presentato il 5 luglio, il progetto sta attraversando in questi giorni i dibattiti in commissione e municipalità con l'obiettivo di arrivare al voto del consiglio comunale il 17 luglio. In una nota congiunta, Giuseppe Saccà (Pd), Gianfranco Bettin (Verdi), Sara Visman (M5s), Marco Gasparinetti (Terra e Acqua), Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme) e Cecilia Tonon (Venezia è Tua), scrivono: «È evidente che l'intento è comprimere il dibattito, creando difficoltà alla partecipazione. Basti pensare a quanto è successo oggi: una commissione consiliare sull'ex Umberto I convocata a Mestre e poi spostata a Venezia senza però avvisare la municipalità di Mestre. Ribadiamo l’importanza che un progetto del genere sia affrontato nei temi, nei tempi, nei modi e nei luoghi idonei».

Nel frattempo, comunque, sono emerse le varie criticità del piano, che pure viene complessivamente apprezzato perché porterà a una importante riqualificazione di un pezzo centrale della città che da anni versa in stato di abbandono. Le contestazioni dell'opposizione riguardano soprattutto il troppo spazio dedicato ai parcheggi a raso («un'idea contraria alle tendenze di sviluppo green delle città di tutta Europa», è stato fatto presente) così come, per gli stessi motivi, il rischio che la costruzione di condomìni e attività commerciali peggiori la situazione del traffico su via Circonvallazione, già piuttosto critica.

L'altra grossa perplessità riguarda il posizionamento delle torri residenziali, che da progetto sono disposte lungo la sponda del fiume Marzenego. Su questo punto protestano i residenti di via Castelvecchio, le cui case si trovano proprio dall'altra parte del corso d'acqua e rischiano di finire all'ombra dei futuri palazzi, con conseguente perdita di luce e di rendita degli impianti fotovoltaici installati sui tetti. Infine, i consiglieri di opposizione contestano la prevista demolizione del padiglione De Zottis, ritenuto un edificio di rilevanza storica e architettonica.

Se l'assessore Massimiliano De Martin conferma la scelta «politica» di procedere con l'abbattimento del padiglione e la realizzazione del parcheggio a raso, c'è invece apertura per quanto riguarda l'aspetto della collocazione dei palazzi. «Sarà mia cura, tramite un emendamento di giunta, prendere in considerazione tre punti - ha spiegato durante la commissione di oggi -. Sicuramente non ci soddisfa come sono ubicate le torri e il tempo di ombreggiamento a terra in determinati periodi dell'anno», quindi «la proposta è di dare indirizzo di rivedere la loro disposizione e trovare una soluzione perché non creino danni»; secondo, il numero dei posti auto degli edifici residenziali «deve essere in rapporto doppio rispetto al numero di unità abitative che saranno realizzate»; infine, nella gestione del supermercato, «se sarà attivato il servizio di delivering i mezzi potranno solo essere alimentati a energia rinnovabile».

«Ricordo - ha precisato De Martin, rispondendo ai dubbi sollevati - che quest'area ha un potenziale urbanistico edificatorio esistente già nei primi atti del 2007. Molti dimenticano che la delibera oggi vigente dice che si potrebbe costruire ancora di più, addirittura con torri di 115 metri di altezza. Questo progetto prevede invece una riduzione dell'intervento ipotizzato in precedenza, portando l'altezza massima a 87 metri e riducendo nettamente cubature e superfici commerciali. Ricordo anche - ha aggiunto - che quello di Alì non sarà un ipermercato, bensì una struttura con una sala vendita non superiore ai 2500 metri quadri. Stiamo portando piccoli negozi nel centro».