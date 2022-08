West Nile, disinfestazione straordinaria a Mestre

Nella giornata di oggi, sabato 20 agosto, sarà effettuato da una ditta specializzata incaricata, un accurato intervento di disinfestazione, nella zona prospiciente via Armellini e via Nigra, a Mestre, per un raggio di 200 metri. Lo dispone un'ordinanza del sindaco, dopo che l'Ulss 3 aveva segnalato il manifestarsi, in quest'area, di un cluster di casi di West Nile trasmesso dalla zanzara comune.

Le strade interessate sono: via Armellini, via Valeggio, via Guerrazzi, via Guerzoni, via Marradi, via Farini, via Ricasoli, via Pisacane, via Abba, via Scarante (da incrocio con via Guerzoni a incrocio con via Gatta), via Gatta (da incrocio con via Scarante a incrocio con via Ricasoli), via Nigra e laterali, via Terraglio (da incrocio con via Minghetti a incrocio con via Nigra); via Minghetti e laterali.

Saranno effettuati due interventi distinti:

il primo, in mattinata, con l'effettuazione di trattamenti larvicidi sia nelle aree pubbliche che private, con interventi porta a porta (i proprietari dovranno consentire l'ingresso agli operatori)

il secondo la sera, a partire dalle 23.30, con la disinfestazione adulticida in aree stradali. In riferimento a questo secondo trattamento, l'ordinanza indica anche ai cittadini dell'area interessata alcune precauzioni da prendere.

Prima del trattamento viene consigliato di:

raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica

tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri.

Durante il trattamento è consigliato chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d'aria.

Dopo il trattamento è consigliato: