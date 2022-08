West Nile, disinfestazione in buona parte del centro di Mestre

Il centro di Mestre sarà interessato, nella giornata di domani, giovedì 1 settembre, da un intervento di disinfestazione effettuato da una ditta specializzata. Sarà effettuato nelle zone in prossimità a via Zanotto e via Terraglio, dall'incrocio con via Trezzo al cavalcavia della tangenziale, per un raggio di 200 metri.

Mestre, le aree interessate dala disinfestazione

Lo dispone un'ordinanza del sindaco di Venezia, dopo che l'Ulss 3 ha segnalato il manifestarsi di un cluster di casi di West Nile trasmesso dalla zanzara comune. Le strade interessate, nello specificio, sono:

Via Zanotto Francesco

Viale San Marco (da incrocio con via Cristoforo Colombo a incrocio con via Tassini)

Via Dino Mantovani

Via Forte Marghera (da incrocio con Via Zanotto a incrocio con Piazza XXVII Ottobre)

Via Colombo (da incrocio con Piazza XXVII Ottobre fino a incrocio con Via Crispi)

Via F. Crispi (fino a incrocio con via Zanella)

Piazzale F. Crispi

Via G. Giusti (fino a incrocio con via Crispi)

Via Giovanni Prati (fino a incrocio con via Crispi)

Via Ugo Foscolo (fino a incrocio con via Crispi)

Via Zanella (fino a incrocio con via Crispi)

Via S. Caboto (fino a incrocio con via Zanella)

Riviera Marco Polo (da incrocio con via C. Colombo fino a incrocio con Via Zanella)

Riviera Coronelli

Via G. Tassini

Via Diedo (fino a incrocio con via Tassini)

Piazzale Cialdini

Via Giardino (fino a incrocio con via Parco Ponci)

Via Terraglio da incrocio con via Trezzo al cavalcavia della tangenziale, e strade denominate via Terraglio poste all'interno del riquadro nell'immagine allegata

Via Trezzo da via Terraglio a via Antonio Frisotti

Via Antonio Frisotti (solo trattamento larvicida vista la presenza quasi esclusiva di orti, aree verdi e animali lungo la via)

Via Borgo Pezzana da via Terraglio a cavalcavia tangenziale

Parco di Villa Tivan

Fossato lungo Via Terraglio

Il primo intervento sarà eseguito in mattinata, a partire dalle ore 9, con l'effettuazione di trattamenti larvicidi in area cortiliva privata con interventi porta a porta (i proprietari dovranno consentire l'ingresso agli operatori). Il secondo la sera, con la disinfestazione adulticida in aree stradali pubbliche a partire dalle ore 23.50 e fino al termine delle operazioni previsto per venerdì 2 settembre, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’azienda sanitaria, anche dovute alle perturbazioni meteorologiche che vanificherebbero l’efficacia dell’intervento.