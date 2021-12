«Disordini e aggressioni»: il sindaco impone la chiusura anticipata ad un bar di Mestre

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura anticipata ad un bar di via Gozzi, nelle vicinanze della stazione di Mestre. Il provvedimento è stato deciso in seguito ad una serie di episodi di violenza verificatisi all'interno del locale e accertati dalle forze dell'ordine: «In orario notturno - si legge in una nota diffusa dal Comune - si erano registrati in varie occasioni disordini e illeciti vari, come aggressioni con lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità, ubriachezza molesta, bottiglie infrante, abuso di bevande alcoliche, spedizioni punitive, minacce con coltello».

L'ordinanza di sicurezza urbana mira ad arginare il verificarsi di ulteriori disordini di questo genere, fissando la chiusura obbligatoria del bar da mezzanotte alle 6 di mattina per i prossimi tre mesi. Il provvedimento è stato notificato ieri, 15 dicembre, dagli agenti della polizia locale.