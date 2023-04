Torna la domenica ecologica: blocco totale del traffico nel centro di Mestre

Nuova domenica ecologica il prossimo 16 aprile con blocco totale del traffico nel centro di Mestre fatta eccezione per i mezzi autorizzati. Un pacchetto di misure straordinarie per contenere l’inquinamento atmosferico.

Il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle 8.30 alle 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita Marghera ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla Sr 11, da San Giuliano (via Orlanda nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l’innesto alla Sr 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito. È ammesso il transito per raggiungere solo alcune aree di parcheggio.

Parcheggi accessibili all'interno dell'area soggetta al blocco, nel rispetto degli itinerari indicati:

Parcheggio di via Santa Maria dei Battuti lato nord: percorso A/R sovrappasso via Terraglio – via Giovanni da Verrazzano – via Santa Maria dei Battuti;

Parcheggio di via Santa Maria dei Battuti lato sud: percorso A/R sovrappasso via Terraglio – via Giovanni da Verrazzano – via Santa Maria dei Battuti;

Parcheggio di via Giovanni da Verrazzano: andata sovrappasso di via Terraglio – via Giovanni da Verrazzano; ritorno: via Santa Maria dei Battuti – via Giovanni da Verrazzano – sovrappasso di via Terraglio;

Parcheggio scambiatore via Borgo Pezzana angolo via Terraglio: percorso A/R via Terraglio – via Borgo Pezzana;

Parcheggio Hotel Laguna Palace viale Ancona: andata Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – Corso del Popolo - via Torino – viale Ancona; ritorno (tutte le direzioni) via Ancona – via Perugia – via Altobello – via Torino – Corso del Popolo – Cavalcaferrovia di Corso del Popolo;

Parcheggi di via Ca’ Marcello: percorso A/R Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – via Rampa Cavalcavia – via Cappuccina – via Ca’ Marcello; percorso A/R: Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – Corso del Popolo – via Torino – via Linghindal – via Ca’ Marcello;

Parcheggi e Garage in prossimità della Stazione F.S.: andata Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – via Rampa Cavalcavia – rotatoria Cappuccina - via Cappuccina – viale Stazione; ritorno: viale Stazione – via Cappuccina - rotatoria Cappuccina – rampa cavalcavia – via Rampa Cavalcavia – Cavalcavia di Marghera;

Parcheggio scambiatore via Bruno Buozzi, angolo via San Dona’, lato Mestre: percorso A/R ingresso ed egresso da S.R.14 via Martiri della Libertà; percorso A/R: S.R. 14 via Martiri della Libertà, via San Donà, via Bruno Bozzi.

Sono previste alcune deroghe al divieto di circolazione, consultabili qui.