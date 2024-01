Il 21 gennaio sarà domenica ecologica: stop al traffico, promozioni su car e bike sharing

Nella giornata di domenica 21 gennaio sarà in vigore il blocco del traffico nel centro di Mestre, fatta eccezione per i mezzi autorizzati. Il provvedimento del Comune di Venezia prevede lo stop della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nell’area delimitata a ovest dalla tangenziale A57, a sud da via della Libertà e a nord da via Martiri. Il transito sarà consentito ai veicoli a Gpl, a metano e a motore elettrico o ibrido, oltre che a quelli al servizio di persone con disabilità (tutte le info a questo link).

Per incentivare la mobilità sostenibile saranno operative tariffe agevolate nei servizi di bike sharing e car sharing, per il quale sono anche in fase di test delle vetture elettriche con celle a combustibile alimentate ad idrogeno.

Car sharing

Il car sharing (auto condivisa) è una forma di noleggio a breve termine: le auto si prenotano e si utilizzano per il solo tempo necessario, poi tornano libere e a disposizione di altri utenti. Le 45 auto che compongono la flotta tra Mestre e Venezia possono circolare durante i blocchi del traffico. Il servizio è gestito da Kinto, del Gruppo Toyota. Gli utenti che utilizzeranno il servizio domenica 21 gennaio godranno di tariffe orarie scontate del 20% e riceveranno un voucher di crediti di guida del valore di 10 euro. Info su https://www.kinto-mobility.eu/it/it/kinto-share/veneto/venezia.

Bike sharing

Sempre domenica sarà possibile usufruire delle bici arancioni di RideMovi ad un prezzo ridotto: per l'occasione sarà in vigore la promozione dedicata alle domeniche ecologiche, al costo di 6,99 euro per 24 ore. Per acquistare il pass da 1 giorno al 60% di sconto l'utente dovrà andare alla pagina Offerte della app RideMovi.

Il rispetto dei divieti sarà monitorato dalla polizia locale, che ha predisposto appositi servizi di controllo. Le informazioni riguardanti la domenica ecologica sono già visibili sui pannelli a messaggio variabile dislocati sul territorio.

«Queste domeniche - commenta l'assessore all'ambiente, Massimiliano De Martin - offrono a tutti noi l'opportunità di apprezzare una dimensione diversa della città, una dimensione slow fatta di passeggiate e di uscite in bicicletta. Ricordo anche che le domeniche ecologiche sono condivise con tutti i comuni della città metropolitana. Non dimentichiamo che il nostro territorio ha 200 chilometri di piste ciclabili, parchi e giardini da frequentare per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta».

Le prossime domeniche ecologiche, definite nel corso di un confronto con le associazioni di categoria, saranno il 25 febbraio, il 24 marzo e 14 aprile 2024.