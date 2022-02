Blocco del traffico, il 6 febbraio la domenica è ecologica

Domenica ecologica: il 6 febbraio blocco del traffico nel centro di Mestre (le altre date sono il 13 marzo e il 3 aprile). L'ordinanza prevede lo stop della circolazione dei veicoli a motore dalle 8.30 alle 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” e il cavalcaferrovia di Mestre, dalla strada regionale 11, da San Giuliano (“via Orlanda” nel tratto tra gli svincoli in località San Giuliano e l’innesto alla regionale 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito.

È possibile raggiungere le aree di sosta. Tutti i percorsi e le deroghe sono indicati nell'ordinanza comunale e sul sito del Comune di Venezia. Qui il testo dell'ordinanza. Si mantiene intanto il livello di allerta 2 "Rosso" per la concentrazione di Pm10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia. Sarà valido fino al prossimo giorno di controllo previsto per domani 4 febbraio, quando verrà emesso il nuovo bollettino.

Parcheggi:

- percorso A/R: ingresso ed egresso da via Miranese;

b) Parcheggio scambiatore di via Castellana A (sotto tangenziale):

- Percorso A/R: ingresso ed egresso da via Castellana;

c) Parcheggio scambiatore di via Bella:

- Percorso A/R: dalla tangenziale uscita Castellana via Caravaggio, via Bella;

d) Parcheggio di via Santa Maria dei Battuti lato nord:

- Percorso A/R: sovrappasso via Terraglio – via Giovanni da Verrazzano – via Santa

Maria dei Battuti;

e) Parcheggio di via Santa Maria dei Battuti lato sud:

- Percorso A/R: sovrappasso via Terraglio – via Giovanni da Verrazzano – via Santa

Maria dei Battuti;

f) Parcheggio di via Giovanni da Verrazzano:

- Andata: sovrappasso di via Terraglio – via Giovanni da Verrazzano;

- Ritorno: via Santa Maria dei Battuti – via Giovanni da Verrazzano – sovrappasso di

via Terraglio;

g) Parcheggio scambiatore via Borgo Pezzana angolo via Terraglio:

- Percorso A/R: via Terraglio – via Borgo Pezzana;

h) Parcheggio Hotel Laguna Palace viale Ancona;

- Andata: Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – Corso del Popolo - via Torino – viale

Ancona;

- Ritorno: (tutte le direzioni) via Ancona – via Perugia – via Altobello – via Torino –

Corso del Popolo – Cavalcaferrovia di Corso del Popolo;

i) Parcheggi di via Ca’ Marcello:

- Percorso A/R: Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – via Rampa Cavalcavia – via

Cappuccina – via Ca’ Marcello;

- Percorso A/R: Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – Corso del Popolo – via Torino –

via Linghindal – via Ca’ Marcello;

j) Parcheggi e Garage in prossimità della Stazione F.S.:

- Andata: Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – via Rampa Cavalcavia – rotatoria

Cappuccina - via Cappuccina – viale Stazione;

- Ritorno: viale Stazione – via Cappuccina - rotatoria Cappuccina – rampa cavalcavia –

via Rampa Cavalcavia – Cavalcavia di Marghera;

k) Parcheggio scambiatore via Bruno Buozzi, angolo via San Dona’, lato Mestre:

- Percorso A/R: ingresso ed egresso da S.R.14 via Martiri della Libertà;

- Percorso A/R: S.R. 14 via Martiri della Libertà, via San Donà, via Bruno Bozzi.

- Parcheggio scambiatore via Bruno Buozzi, angolo via San Dona’, lato Mestre:

- Percorso A/R: ingresso ed egresso da S.R.14 via Martiri della Libertà.