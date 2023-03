Domenica ecologica: a Venezia ferme le auto, si piantano alberi

Stop al traffico veiocolare domenica a Venezia e al via la piantumazione di venti nuovi alberi in varie zone della città, grazie ad un'iniziativa promossa dall'assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin e realizzata dalla Direzione verde pubblico.

Mestre

Dalle 8.30 alle 18.30 vige il blocco totale del traffico nel centro di Mestre, come previsto. La successiva domenica ecologica sarà il prossimo 16 apirle, come definito con un'ordinanza pubblicata venerdì 21 ottobre, frutto di un confronto con le associazioni di categoria. Il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita Marghera ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla strada regionale 11, da San Giuliano (via Orlanda nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l’innesto alla strada regionale 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito. È ammesso il passaggio per raggiungere le consuete aree di parcheggio indicate di consueto in occasione delle domeniche ecologiche.

Nuovi alberi

L'iniziativa di piantumazione di nuovi alberi prenderà il via alle 10.30 con i presidenti delle varie Municipalità. In parco e fondamenta San Giacomo, a Venezia, verranno messe a dimora 2 Tilia cordata e 2 Quercus ilex; in area Morandi/S.M.Elisabetta, al Lido, un Platanus e un Morus alba "friutless"; nell'area verde di via Pomi, a Zelarino, due Carpinus betulus e un Fraaxinus spp; a Favaro, nell'area verde di via Gobbi, due Acer campestre e due Tilia cordata; in piazza Sant'Antonio a Marghera due Fraxinus oxycarpa, un Acer campestre un Pyrus capital; in viale Garibaldi, a Mestre, due Carpinus betulus e un Pyrus capital. I 20 nuovi alberi si vanno ad aggiungere ai 400 previsti dal piano reimpianti annuale del Comune, ai 10.000 nuovi alberi (8400 piante e 1600 arbusti) del bosco di Asseggiano e ai 10.211 (8.8494 alberi e 1.717 arbusti) dell'estensione del bosco di Mestre nelle zone di Dese, Praello e Cucchiarina.

San Donà, stop anche agli euro 6

Motori spenti dalle 8.30 alle 18.30 anche a San Donà, in una giornata che sarà caratterizzata da due importanti manifestazioni: il Giro dei 2 Ponti, camminata ludico-motoria di Nordic Walking e a passo libero di 5 o 13 chilometri, e la Regata sul Piave di voga alla veneta su mascarete a due remi organizzata dal Gruppo remiero di Meolo. Per le gare sul Piave su una porzione del parcheggio del Parco Fluviale prospiciente il fiume dalle 6.30 alle 15 è vietata la sosta. Discorso analogo per il Giro dei 2 ponti dalle 7 alle 14 circa. Previsto il blocco della circolazione dei veicoli (compresi tutti gli Euro 6) dalle 8.30 alle 18.30 nell’area tra le vie Lungopiave Inferiore, Carbonera, Zanin, Manzoni, Girardi, Verdi, Garibaldi, Sabbioni, Firenze, Lungopiave Superiore, le cui vie perimetrali rimarranno però percorribili. Dalle 15 alle 18 rimane apertoil Mub, Museo della Bonifica, di viale Primavera 45 con biglietto d’ingresso scontato a 3 euro.