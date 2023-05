Inveisce contro un'auto che le taglia la strada mentre è a piedi, donna aggredita

Aggredita e minacciata da due persone che le hanno strappato la borsa gettandogliela in mezzo alla strada, una signora ha chiamato il 113 e ha chiesto aiuto. Il fatto è successo giovedì. La donna stava attraversando a piedi all'altezza del mercato ortofrutticolo di via Torino quando ha visto sfrecciare davanti a sé una macchina che stava quasi per investirla, in base al racconto. Spaventata ha cominciato a inveire contro la conducente e sembrava che l'episodio dovesse finire lì con l'allontanamento dell'auto.

Invece, ha raccontato la donna, poco dopo in due l'hanno raggiunta e l'hanno aggredita strappandole la borsa durante una forte discussione. I due secondo la signora erano proprio la conducente e il passeggero dell'auto che poco prima la aveva tagliato la strada. Nessuna grave conseguenza per lei: non è stata ferita né picchiata, e neppure derubata perché la borsa è stata strappata e gettata via ma non è stato toccato nulla all'interno. Sotto choc e spaventata la donna ha avvertito il 113 riferendo tutti i particolari dell'accaduto e gli agenti hanno provveduto a verificare il fatto anche attraverso le immagini disponibili.