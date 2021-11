In casa due chili di droga, arrestata una donna

Due chili di cocaina. È quanto hanno trovato gli agenti della squadra mobile di Venezia a casa di una donna, a Mestre. La droga, destinata al mercato veneziano, avrebbe fruttato circa 300mila euro. La donna è stata, quindi, arrestata.

Come lei, è finito in manette anche un pensionato di 74 anni, sempre di Mestre, fermato in una diversa operazione. I poliziotti, dopo alcune segnalazioni dei vicini, si sono appostati nelle vicinanze del condominio in cui vive l'uomo, in centro città. Dopo aver notato un insolito viavai, gli agenti hanno deciso di perquisire l'appartamento, trovando bilancini, materiale per il confezionamnto e 40 grammi di droga. Il 74enne si trova ora ai domiciliari.