Rapinavano anziani agli sportelli bancomat, due arresti

In un caso avrebbero sottratto, con l'inganno, la tessera bancomat alla vittima e, dopo averne carpito il pin, avrebbero tentato di prelevare. In un'altra occasione, invece, avrebbero addirittura rapinato la vittima per poi darsi alla fuga. La polizia ha arrestato due donne, ritenute responsabili di diversi episodi avvenuti a Mestre.

Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Venezia nei confronti delle due, entrambe straniere, che dovranno rispondere di rapina aggravata, furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. I reati sono stati commessi a Mestre, nei pressi di un istituto bancario a danno di persone anziane. La polizia, sfruttando le immagini di videosorveglianza e utilizzando le testimonianze dei cittadini che avevano assistito ai fatti, è riuscita a incastrare le donne. Entrambe dopo l'arresto sono state accompagnate in carcere.