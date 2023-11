Due anni di Pandora, il laboratorio che ha rianimato l'ex Umberto I

Era il 22 novembre 2021 quando un gruppo di studenti occupò l'ex Cup del vecchio ospedale Umberto I di Mestre. L'azione avveniva in un edificio simbolico, uno dei padiglioni rimasti vuoti e abbandonati fin dal 2008, anno in cui l'ospedale fu chiuso e le attività trasferite al nuovo complesso dell'Angelo. Nel tempo quell'occupazione - organizzata da esponenti degli Studenti Medi, di Fridays for future e del collettivo Loco - si è consolidata in un'esperienza di squatting duratura e in crescita: il "Laboratorio climatico Pandora" in questi giorni compie due anni e continua a ospitare regolarmente piccoli eventi, laboratori e anche attività sportive grazie a una palestra allestita di recente.

Pandora è una sorta di centro socio-culturale autogestito che si rifà a modelli simili presenti nei contesti urbani di moltissime città in tutto il mondo. Oltre a diventare punto di riferimento per i vari gruppi della controcultura locale, ha iniziato ad attirare l'attenzione di chi si occupa di sperimentazioni di "riqualificazione dal basso", come gli studenti di architettura del padiglione Germania della Biennale, che quest'anno approfondisce proprio il tema del riutilizzo degli spazi abbandonati tramite l'occupazione: a maggio scorso avevano allestito un bar all'interno dell'ex Cup con materiale riciclato, in questi giorni stanno sistemando una struttura esterna da adibire a magazzino. Ed è capitato, nelle scorse settimane, che dei docenti tedeschi abbiano accompagnato in visita al Pandora i propri studenti.

È chiaro che si tratta di un'esperienza a tempo determinato, come - in teoria - lo è ogni occupazione, per definizione. Il "buco" di Mestre è in attesa che prendano forma i progetti annunciati dal gruppo Alì, proprietario dell'area dal 2019. Di fatto, però, da due anni le attività proseguono. «I tentativi di dialogo con il Comune non sono andati a buon fine - riepiloga Sebastiano Bergamaschi, del collettivo Pandora -. Per noi sarebbe importante qualche forma di collaborazione per mettere lo spazio a disposizione della città, o almeno un dibattito pubblico sulla sua destinazione. Nel 2021 abbiamo organizzato una raccolta firme per chiedere la sospensione della richiesta di sgombero, senza ottenere nulla. Eppure tanti cittadini, passanti e vicini di casa hanno espresso soddisfazione perché abbiamo ridato vita a uno spazio vuoto e centrale, evitando che diventasse un luogo di degrado».

«Pandora - prosegue Bergamaschi - affronta il tema delle aree abbandonate in modo concreto, riaprendole alla cittadinanza. È un laboratorio che mette insieme due anime: quella ambientalista, tramite il dibattito nato sulla scia dei Fridays for Future ma anche il riutilizzo di materiale e spazi; e quella dell'inclusività, del transfemminismo. È un luogo frequentato da persone e gruppi eterogenei, nel quale si svolgono concerti, iniziative artistiche, attività sportive e di studio, dando risposta a tanti giovani della città che hanno bisogno di uno spazio di questo tipo». La presentazione del nuovo progetto di Alì è attesa entro la fine dell'anno e con essa, forse, si saprà di più anche sul destino dell'ex Cup.