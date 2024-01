Viva Piraghetto: la tradizione dell'Epifania «è sacra» e sostenibile

Una befana proiettata con il "video mapping" su una pira di sei metri costruita artigianalmente racconterà la tradizione senza bruciare niente. È la festa dell'associazione Viva Piraghetto che ha organizzato il falò "del futuro" al parco mestrino e sabato alle 17 aprirà l'evento tra musica, effetti speciali e colpi di scena che lasceranno a bocca aperta grandi e piccoli. Parola del presidente di Viva Piraghetto, Stefano Giacomazzi, che ha deciso di fare una scelta coraggiosa pensando al futuro. «È un cambio di paradigma nel rispetto delle tradizioni grazie alla modernità - commenta - Sembra un paradosso, ma quello che la tecnologia ci consente di fare oggi, ci può permettere di recuperare nel modo più fedele possibile il passato senza bruciare. Speriamo che quest'idae si diffonda e venga adottata da sempre più persone». Il falò dell’Epifania al parco si preannuncia un’esperienza multimediale immersiva e sostenibile.

L’evento inizierà con l’apparizione della “vecia” che prenderà vita con le moderne tecnologie messe in campo per condividere il profondo significato di questa antica tradizione. Con il video mapping creato da Adolfo Zilli, la “vecia” spiegherà come il gesto di bruciare le cose vecchie rappresenti un simbolo di rinascita e di accoglienza delle nuove opportunità. Ma ecco la rivoluzione: anziché affidarsi a una pira tradizionale, Viva Piraghetto ha scelto un metodo ambientale e tecnologico eliminando completamente le ceneri e i fumi nocivi che purtroppo accompagnano questa usanza, così come costantemente testimoniano i rilevamenti della qualità dell’aria ogni anno. Durante l’evento, ci sarà la possibilità di bere cioccolata calda e vin brulè, potendo così contribuire con una simbolica donazione alle attività dell’associazione di volontariato, alla sostenibilità ambientale e al costante obiettivo di riqualificazione e rinnovamento di parco Piraghetto. «Sarà una Befana unica nel suo genere, un’esperienza coinvolgente che non lascerà tracce nel cielo notturno».