In auto con compagna, bimbo e 50 grammi di eroina: in manette

Già fermato in passato con la droga pronta per essere spacciata, è stato portato in carcere. La polizia locale di Venezia ha anche denunciato la donna, che vive in casa con lui e due minori

È stato fermato ieri sera per un controllo nel parcheggio dell'area commerciale di Zelarino. A bordo dell'auto, oltre alla compagna e un bambino, c'era anche mezzo etto di eroina, che una volta tagliato avrebbe permesso all'uomo di piazzare circa 150 dosi. Gli agenti della polizia locale di Venezia, impegnati in un controllo congiunto con il nucleo cinofilo, hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne, già trovato in passato in possesso di droga.

Fermato con l'eroina in auto

Quando gli agenti si sono avvicinati al mezzo con i cani antidroga, l'uomo ha cercato di nascondere l'involucro di cellophane che conteneva l'eroina sotto il sedile, invano. Alla perquisizione del veicolo è seguita quella domiciliare; nell'abitazione, dove la coppia vive con due minori, sono stati trovati altri 10 grammi di stupefacente. Durante l'arresto, in un moto d'ira, il 34enne ha preso a calci l'auto di servizio della polizia locale, danneggiandola. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero.