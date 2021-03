Pusher trovato con l'eroina per strada e arrestato

È stato fermato dalla polizia locale in via Cappuccina a Mestre. È la seconda volta in poche settimane

Aveva otto involucri di eroina nascosti nei calzini, per un totale di circa 24 dosi. Per questo un pusher trentunenne è stato arrestato dalle pattuglie della polizia locale ieri pomeriggio, lungo via Cappuccina a Mestre. È la seconda volta in poche settimane: era già stato fermato il 25 febbraio con addosso eroina durante dei controlli in via Carducci.

Stavolta, verso le 18 di ieri, gli agenti del Nucleo cinofilo lo hanno visto alla fermata del tram "Sernaglia", notando il rigonfiamento all'altezza delle caviglie. Quindi lo hanno perquisito, trovando la droga. Il pusher è stato arrestato e ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza: stamattina il giudice ha convalidato l'arresto e fissato l'udienza del processo al 18 maggio.