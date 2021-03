Nello zaino più di un etto di eroina, 19enne finisce in carcere

Camminavano lungo Corso del Popolo, a Mestre, ma quando hanno visto una pattuglia della polizia locale hanno cercato di allontanarsi, cambiando improvvisamente direzione e guardandosi continuamente alle spalle. L'atteggiamento sospetto di due cittadini di origine nordafricana non è sfuggito agli agenti, impegnati martedì pomeriggio in un servizio antidroga.

Raggiunti per un controllo, grazie al supporto di un cane antidroga l'attenzione si è concentrata immediatamente sullo zainetto portato in spalla da uno dei due, 19enne. Al suo interno, nascosti in un involucro di cellophane, sono stati trovati 113 grammi di droga, corrispondenti a 340 dosi di eroina pronte per lo spaccio, oltre a un bilancino di precisione. Per lui è scattato l'arresto ed è stato accompagnato in carcere. Denunciato anche l'amico 28enne, che ha provato a scagliarsi contro gli agenti durante il controllo.