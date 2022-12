Mestre, controlli della polizia: tre stranieri espulsi

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore di Venezia nel quartiere Piave a Mestre, nella tarda serata di giovedì gli agenti del commissariato hanno effettuato un servizio tra Corso del Popolo e via Cappuccina che ha permesso di rintracciare tre stranieri, di origine tunisina, irregolari sul territorio nazionale: per due di loro, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, si sono aperte le porte del centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, mentre al terzo è stata intimata l’espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Si tratta di un’attività che si inserisce nel contesto di un’operazione che rientra tra i rafforzamenti del controllo del territorio attuati da circa un mese dal commissariato di Mestre, che hanno portato a cinque arresti, nove denunce e sette espulsioni. Importanti sono stati, in particolare, i controlli degli esercizi pubblici situati nell’area del quartiere Piave, dove l’insorgere di episodi come l’abuso di alcool e alcune risse hanno determinato un maggiore senso di insicurezza tra i residenti. «A tal proposito - spiegano dalla questura - per limitare situazioni di disagio e aggregazioni di persone in orari serali presso bar, kebab e minimarket, sono state avviati degli incontri con gli organi preposti al fine di valutare di intervenire sugli orari di chiusura, al fine di ripristinare il rispetto della tranquillità pubblica e della convivenza civile».