I baschi verdi portano al centro per rimpatri due irregolari fermati in via Piave

Ci sono due accompagnamenti al centro per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo tra le ultime operazioni interforze dei baschi verdi della Guardia di finanza di Venezia, nell'ambito dell'operazione "Alto impatto" che impegna forze dell'ordine e polizia locale di Venezia su via Piave a Mestre. I militari hanno bloccato nel rione tra il pomeriggio di martedì e il giorno successivo, mercoledì, un 25enne e un 19enne, entrambi nordafricani con precedenti. Verificata la loro permanenza non regolare i baschi verdi hanno iniziato le operazioni di espulsione e rimpatrio in collaborazione con la Questura.

Verranno portati al Cpr in Friuli Venezia Giulia e da lì riaccompagnati al loro Paese d'origine: un provvedimento che fra gli altri strumenti del dispositivo di controllo rafforzato in questa zona, coordinato da prefetto di Venezia, Michele Di Bari, ha portato a un incremento delle espulsioni di persone irregolari con precedenti per spaccio o criminalità, fin dall'inizio dell'anno, con l'obbiettivo di tornare a rendere vivibile un quartiere "fragile" della terraferma. La finanza di Venezia durante queste operazioni e quando serve mette in campo le unità cinofile, una risorsa che seppur rara e preziosa i baschi verdi continuano a incentivare nei controlli anti-droga visti i risultati dell'impiego dei cani in questo tipo di operazioni.