Controlli in uno stabile abbandonato: un uomo espulso

I controlli in uno stabile abbandonato in via dello Squero, nel quartiere Altobello di Mestre, hanno portato all'espulsione di un uomo di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio italiano. Ad effettuare l'operazione sono stati i carabinieri di Mestre, impegnati da settimane in una serie di pattugliamenti che, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, stanno mantenendo alta la "pressione" negli ambienti dello spaccio e della piccola criminalità. Il risultato più immediato di questo approccio, che mette in pratica le direttive emanate dalla prefettura, è, appunto, l'espulsione di decine di persone verso i rispettivi paesi di origine.

Le attività si concentrano principalmente nel quartiere Piave, adiacente alla stazione ferroviaria, ma, a seconda delle necessità, vengono ampliate ad altre zone. È ciò che è successo nelle prime ore di mercoledì 19 aprile, nel quartiere Altobello. I carabinieri erano probabilmente a conoscenza che nell'area della "Nave" (un complesso residenziale in buona parte abbandonato) si fossero insediate irregolarmente alcune persone: così, assieme alle squadre di intervento operativo del 4° Battaglione “Veneto”, e hanno deciso di fare delle verifiche. Entrati nello stabile, hanno trovato un uomo che avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, allontanandosi a piedi: lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento, verificando che si trattava di un tunisino privo di un regolare permesso di soggiorno. È stata subito attivata la procedura per l’espulsione e, nel pomeriggio, l'uomo è stato accompagnato al Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di Bari.