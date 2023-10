Aveva creato il panico in piena notte in un condominio di Corso del Popolo: trovato ed espulso

Aveva generato il panico, nella notte tra venerdì e sabato scorso, rompendo a calci e pugni il vetro del portone di un palazzo in Corso del Popolo, suonando insanguinato a tutte le porte e cercando un riparo in cui nascondersi dopo un pestaggio per motivi di spaccio. I poliziotti sapevano dove trovarlo e lunedì verso le 13 sono riusciti a dare un riscontro all'appello che sabato mattina gli inquilini, tra cui Carlo D’Alpaos del duo comico "Carlo&Giorgio" che abita lì, avevano rivolto alle forze dell'ordine: «Aiutateci». Ghanese con precedenti per droga, è stato fermato nei giardini di via Piave mentre tentava di vendere una dose. Identificato dalla polizia, coordinata dalla Squadra Mobile, era irregolare sul territorio, perciò dopo i riscontri dell'Ufficio immigrazione, con il contributo della polizia locale e dell’Arma dei carabinieri per l'accompagnamento, ieri è stato trasferito al centro per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma, dove vi rimarrà in attesa di rientrare nel suo paese. Un'altra espulsione si aggiunge alla lista degli ultimi provvedimenti del questore, Gaetano Bonaccorso

I risultati esposti confermano l’importanza che la polizia di Venezia e il questore ripongono in un’assidua attività di controllo sul territorio della provincia, operata anche grazie al contributo sinergico delle altre forze di polizia anche nella delicata zona di Via Piave a Mestre al fine non solo di prevenire i reati con il monitoraggio delle strade, ma anche di poter rintracciare e allontanare dal territorio nazionale stranieri che, alla luce dei loro precedenti e curriculum criminale, possono continuare ad accrescere con la loro presenza la percezione di insicurezza. Nei mesi di settembre e ottobre di quest'anno infatti sono stati 11 gli accompagnati a un cpr in attesa di essere rimpatriati e 6 i rimpatri di stranieri irregolari, un dato incoraggiante e in netto aumento rispetto all'anno precedente (quando nello stesso periodo temporale vi erano stati 4 accompagnamenti e 2 rimpatri ai Paesi d'origine).