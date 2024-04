Spaccate a negozi, distributori automatici e vetri delle auto: straniero accompagnato a Gradisca

Trovato ed espulso dall'Italia il nigeriano che a Mestre e in via Piave a metà marzo aveva spaccato a sassate i vetri di alcune attività, distributori automatici di bevande e finestrini di macchine parcheggiate. Le volanti della questura di Venezia lo hanno trovato mercoledì scorso e accompagnato al Centro per rimpatri di Gradisca d'Isonzo in Friuli. Oltre alle varie denunce a carico, il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, aveva emesso nei suoi confronti un Foglio di via. Al termine degli accertamenti in questura lo straniero, con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trovato irregolare e infine attraverso l'attività dell’Ufficio immigrazione, espulso dal Paese. Nel mirino tra gli altri erano finiti il Caf "Punto Piave" di Jiko Bhuiyan, al civico 114 di via Piave (vetro in frantumi senza intrusione) e i distributori di bevande in via Dante 109, gestiti da Giovanni Passino (il 18 marzo), oltre ad almeno i finestrini di un'auto in sosta in via Buccari.

Con questo provvedimento sale a 91 il numero dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti di irregolari e a 9 quello dei rimpatri diretti nel territorio di origine, a cura della questura di Venezia (dato in aumento rispetto a quello dell’anno precedente: nel corso dei primi mesi del 2023 erano stati effettuate 65 espulsioni e un rimpatrio). Un modo di operare che fa parte della nuova strategia di contrasto al fenomeno della criminalità diffusa attraverso interventi mirati per rintracciare nel territorio persone socialmente pericolose e autori di reati, e disporne il rimpatrio con l'attività collegata dell'Ufficio immigrazione. Quest’ultimo accompagnamento di un cittadino straniero irregolare con precedenti penali si aggiunge ai precedenti 21 fatti dalla questura lagunare da inizio anno.