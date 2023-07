Espulso lo straniero che aveva creato il caos in Riviera XX Settembre

Identificato ed espulso. Il tunisino che aveva creato il panico la settimana scorsa in Riviera XX Settembre, tirando sgabelli e spaccando tutto, poi prendendosela con i clienti, era stato bloccato grazie all'intervento quasi immediato della polizia locale sul posto. Ora verrà allontanato dal territorio. Verificate le condizioni da parte dell'Ufficio immigrazione della questura di Venezia, nei suoi confronti partiranno le procedure per l'accompagnamento a un Cpr per il rimpatrio.

La polizia locale lo aveva già fermato tempo fa e aveva provveduto anche all'accompagnamento ad aprile in un centro di permanenza, ma lui era riuscito a scappare e tornare a Mestre, continuando a mettere in atto comportamenti inquietanti che avevano ingenerato nella popolazione un forte allarme sociale, non solo attorno all'area della stazione ma anche in centro, come dimostrato dalle immagini sui social.

Nell’ambito dei servizi interforze organizzati dalla questura di Venezia per il contrasto al degrado e alla criminalità, in linea con quanto disposto in dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto Michele di Bari, mercoledì pomeriggio lo straniero è stato intercettato dagli uomini della guardia di finanza e accompagnato al Cpr di Gradisca d’Isonzo.

Tunisino, 18enne, era balzato agli onori della cronaca proprio perché era andato in escandescenza in Riviera XX settembre, lanciando in aria tavolini e sedie e minacciando il proprietario del locale. Attraverso il monitoraggio dei social e di internet gli operatori di polizia sono riusciti a risalire all’identità del responsabile per poterlo poi rintracciare. Irregolare sul territorio, aveva collezionato svariati precedenti penali, essendo stato denunciato quando ancora minorenne per reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e comportamenti violenti sia nei confronti delle forze dell’ordine che degli operatori delle comunità dov'era stato ospitato. Nel Veneziano il 18enne era stato denunciato varie volte dalle volanti e dalla polizia locale per i reati di porto di armi e oggetti atti ad offendere, rapina e furto. A fine aprile era riuscito a fuggire dal Cpr di Milano durante il passaggio in aeroporto dove si doveva imbarcare. Mercoledì la finanza lo ha intercettato nell’ambito dei servizi straordinari interforze nell’area del quartiere Piave e al termine degli accertamenti lo ha portato a Gradisca, dove rimane in attesa di essere rimpatriato.