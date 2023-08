Un altro irregolare intercettato ed espulso a Mestre

L'intervento della polizia è partito su segnalazione di una persona che, verso le 9 di mattina del primo agosto, ha chiamato il 113 da via Ca' Marcello, a Mestre. Ha spiegato di avere appena notato un uomo e di averlo riconosciuto come il responsabile di un fatto avvenuto tempo fa, nel mese di aprile. Così sul posto è arrivata una volante, che poco distante ha rintracciato e bloccato il soggetto descritto: si trattava di un uomo di nazionalità tunisina, privo di documenti d’identità e poi risultato irregolare nel territorio italiano. Interpellati i funzionari degli uffici immigrazione, per lo straniero è stato disposto l’accompagnamento al centro per il rimpatrio di Gradisca D’Isonzo, in attesa dell'espulsione.

Nella stessa giornata si è svolta un'ampia operazione interforze di controllo del territorio che si è concentrata in particolare nell'area del quartiere Piave, così come disposto dalla prefettura. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno collaborato nell'identificazione di 95 persone e nelle attività di verifica a 28 veicoli e 3 esercizi pubblici. Inoltre hanno disposto la chiusura provvisoria di un minimarket per problemi igienico-sanitari, con sequestro di 30 chili di alimenti.