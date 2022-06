Musica e street food, un'estate di eventi per via Piave

Musica, spettacoli, eventi sportivi, letture, street food: sarà un'estate ricca di appuntamenti per i giardinetti di via Piave, proprio in uno dei punti più "delicati" sulla direttiva tra la stazione ferroviaria e il centro di Mestre. Torna il festival “Giardini musicali...e molto altro”, promosso dal Comune di Venezia con l'obiettivo di rivitalizzare una delle zone più problematiche della città e allo stesso tempo togliere spazio alle situazioni di illegalità. L'amministrazione e varie associazioni hanno programmato serate con dj set, concerti e cabaret, oltre a due tappe del cinemoving. Ci saranno anche le selezioni per il concorso canoro “Sanremo new talent”.

L'evento è stato presentato questa mattina dal vicesindaco Andrea Tomaello assieme agli assessori Paola Mar e Simone Venturini, oltre al presidente di municipalità Raffaele Pasqualetto. Significativo che alla presentazione abbiano partecipato anche gli assessori alla sicurezza, Elisabetta Pesce, e al commercio, Sebastiano Costalonga. «Avevamo organizzato l'edizione dello scorso anno – ha ricordato Venturini - quasi di corsa, in piena pandemia, riuscendo però a vincere la nostra scommessa, con 18 associazioni culturali e sportive coinvolte, una sessantina di spettacoli promossi, due mesi di eventi». Quest'anno, quindi, si rilancia: «La formula è stata migliorata e potenziata - spiega Tomaello -. Ci sarà una partecipazione ancora più allargata di associazioni culturali e sportive, con un calendario di eventi che si snoderanno senza soluzione di continuità dal 18 giugno al 28 agosto, tutti i giorni dalle ore 9 alle 23».

«L'evento - chiarisce Mar - nasce dal lavoro coordinato di tanti settori del Comune, oltre che dalla partecipazione delle associazioni. Il palinsesto è aperto e chi vuole può proporre eventi da inserire nel calendario: dall'incontro culturale agli spettacoli musicali (ogni domenica sera, nell'ambito di 'Palco aperto') sino al torneo di carte, come è avvenuto con successo lo scorso anno. Ci sarà anche un supporto importante direttamente dal settore cultura, che dal mese di luglio animerà tutti i venerdì dell’evento».

Il presidente Pasqualetto invita tutti a partecipare, «per dare anche un segnale forte e attivo in un'area che vuole tornare ad essere centrale per la città».