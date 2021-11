I collettivi studenteschi occupano l'ex Cup dell'Umberto I

Muniti di flessibile, hanno tagliato le reti poste a protezione dell'ingresso e occupato l'ex Cup dell'ospedale Umberto I. I giovani e collettivi studenteschi della città - tra cui Studenti Medi, Fridays for future, Rise up e collettivo Loco - sono tornati ad "impossessarsi" degli spazi interni del vecchio centro unico di prenotazione di Mestre, organizzando una serie di appuntamenti fino a mercoledì sera. Alla castagnata di oggi pomeriggio, seguiranno due mattinate di riassetto, assemblee e cineforum serali.

«Questa iniziativa, - spiegano gli attivisti - nasce dall'esperienza del Loco, che si è evoluta diventando il laboratorio climatico Pandora, per dare un taglio climatico ma anche per ribellarci a un sistema che occupa i territori e i nostri corpi. Un mondo che si ribella. Questo posto è simbolo dell'abbandono a fronte della speculazione edilizia, noi vogliamo un cambio di rotta. È una città in cui molti spazi pubblici sono lasciati a se stessi, invece che ridarlo al pubblico il Comune lo vende a privati, rinnovando un ciclo economico fatto solo profitto e non a favore dei cittadini».

I giovani rivendicano spazi per i giovani e per la comunità Lgbt. «Manca anche un sostegno alle donne vittime di violenze. - spiegano - C'è la denuncia dell'assenza delle istituzioni, noi proponiamo una organizzazione dal basso. L'obiettivo è mantenere il presidio». A presidiare la zona, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e la polizia di Stato.