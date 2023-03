L'ex emeroteca sarà luogo di produzione artistica e caffè letterario

Il sindaco Luigi Brugnaro conferma l'intenzione di affidare la gestione della ex emeroteca di Mestre alla Fondazione Musei Civici, che ne farà la sede di alcune delle sue attività culturali. «Al piano terra si potrà andare a bere il caffè tra i giornali e i libri - anticipa il sindaco - mentre ai piani superiori saranno ospitati degli artisti, che presenteranno le proprie opere o che le potranno elaborare in dei piccoli atelier».

Così il Comune punta a rivitalizzare il pregiato edificio in via Poerio, che si trova nel pieno centro della città ma è chiuso da diversi anni. Le precedenti proposte erano andate in fumo e le gare di affidamento dell'immobile non avevano destato interesse. Questa, secondo il sindaco, potrebbe invece essere l'occasione per restituire uno spazio importante alla città: l'ambizione, infatti, è di rendere l'ex emeroteca «un luogo vissuto, in particolare per i giovani e per gli anziani».

L'edificio è anche oggetto di un importante intervento di ristrutturazione approvato pochi mesi fa dall'amministrazione comunale, per un investimento di 2 milioni di euro: sono previsti lavori di riqualificazione energetica, di rifacimento dei serramenti e degli impianti, oltre all'estensione della scala interna e alla ristrutturazione dei blocchi servizi igienici.