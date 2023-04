Ex emeroteca, Saccà: «No a progetti calati dall'alto»

Lavori per la ristrutturazione dell’ex Emeroteca in centro a Mestre: uno dei “buchi” di cui nei giorni scorsi si è tornati a parlare. Ci sarebbe la volontà del Comune di pensare a una riqualificazione, anche perché via Poerio è ancora uno spazio vuoto, nonostante dibattiti, proposte e polemiche sul suo recupero. «Le decisioni rischiano di calare dall’alto - commentano i capigruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Giuseppe Saccà e della Municipalità di Mestre Carpenedo, Giacomo Millino - Lo abbiamo già toccato con mano nel caso della ex De Amicis: convegni, seminari, commissioni e poi tutto viene deciso dal sindaco in persona senza un minimo di rispetto per Municipalità, Consiglio comunale e soprattutto per le molte associazioni, gruppi informali di cittadini che quotidianamente si interrogano sul futuro di Mestre».

Per il capogruppo Pd manca il confronto con il contesto sociale e culturale. «Leggiamo di attività commerciali, punti ristoro, possibili collaborazioni con Fondazioni ed altri enti nella più totale genericità dei costi e delle fonti di finanziamento con investimenti da supportare. Una modalità autoreferenziale sempre più accentrata nella figura del sindaco». Saccà chiede che per l'emeroteca di via Poerio sia diverso. «Quali sono le intenzioni del sindaco? - Su questo il Pd ha presentato un'interrogazione - Per un luogo così importante serve aprire un dibattito in città per renderla più viva, per una rigenerazione del territorio che parta da alcuni immobili simbolo che devono essere recuperati e devono essere fruibili dalla collettività con funzioni in grado di rilanciare il centro di Mestre. L'operazione dell’ex scuola De Amicis è stata sicuramente al ribasso - sostengono Saccà e Millino - non possiamo sbagliare anche per l’ex emeroteca».