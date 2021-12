Candiani: al via il festival "Fare Musica" con concerti, proiezioni e mostra fotografica

Il Centro Culturale Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia ospita Fare Musica, il primo festival promosso da ADEIDJ (Associazione delle Etichette Indipendenti di Jazz) che prende il via dal 9 e termina il 12 dicembre al Club Al Vapore per poi spostarsi al Centro Candiani con proiezioni e discussioni sul tema della musica.

“Fare Musica” con quattro giorni di eventi vuole suggerire un diverso approccio alle problematiche che riguardano il jazz e la sua produzione, tanto più in un’epoca ormai segnata dal dominio del digitale, o della musica liquida, come si usa dire. Per tutta la durata di "Fare Musica" saranno esposte nel corridoio del 4° piano del Centro Candiani alcune fotografie del giovane Luca Matteucci, vincitore del concorso “Un racconto chiamato jazz”, organizzato dall’AFIJ (Associazione dei Fotografi Italiani di Jazz).

Animeranno la parte concertistica del festival l’omaggio alla musica di Steve Lacy di Andrea Centazzo e Roberto Ottaviano, nell’anteprima proposta all'interno dello storico club Al Vapore di Marghera, e le tre esibizioni all’auditorium del Candiani di altrettante formazioni provenienti dai conservatori di Rovigo, Bologna e Vicenza, dirette da illustri docenti: Massimo Morganti, Domenico Caliri e Pietro Tonolo.

Il programma

Si inizia con un’anteprima giovedì 9 dicembre, ore 21, al Club Al Vapore con “ART – The Music of Steve Lacy” con Andrea Centazzo (percussioni) e Roberto Ottaviano (sax soprano). Venerdì 10 dicembre al Centro Culturale Candiani, ore 17:30, ci sarà la proiezione del docu–film "Ahiu Fami" (concerto gastronomico), regia di Enrico Qualizza, con i musicisti Alfio Antico, Piero Bittolo Bon, Giorgio Pacorig, Amedeo Ronga e lo chef Carmelo Chiaramonte. Alle 21 inizia invece il concerto di Massimo Morganti & Ensemble del Conservatorio di Rovigo.

A seguire, sabato 11 dicembre al Centro Culturale Candiani ore 17:30 Conferenza “Dal vinile al digitale” (com’è cambiata la produzione musicale nell’ultimo trentennio) si parlerà della musica digitale e delle sue complesse ma spesso misteriose dinamiche, parteciperanno Roberto Razzini, esperto del settore e autore del libro “Dal vinile a Spotify”, ed il celebre vocalist e conduttore radio-televisivo Gegé Telesforo. Alle ore 21 inizia il concerto “I Have a Monk’s Dream” (Tribute a Thelonious Monk) di Domenico Caliri & Ensemble del Conservatorio di Bologna. Infine, domenica 12 dicembre sempre al Centro Culturale Candiani, ore 11:30, ci sarà la conferenza “Jazz e didattica” (dalle Scuole di Musica ai Conservatori) che affronterà le problematiche della didattica nel jazz, interverranno, fra gli altri, Marcello Tonolo e Domenico Caliri, apprezzati didatti oltre che noti jazzisti.

Nel pomeriggio, alle ore 18 ci sarà il concerto finale “KD: la musica di Kenny Dorham” di Pietro Tonolo & Ensemble del Conservatorio di Vicenza ADEIDJ, nata nel 2018, aderisce alla Federazione "Il Jazz Italiano", insieme alle associazioni dei musicisti, dei festival, dei club e dei fotografi. "Fare Musica", che ha come braccio operativo l'associazione Caligola, da 42 anni protagonista della scena musicale veneziana, vuole contribuire al dialogo ed al confronto fra le diverse componenti del mondo del jazz, non poi così piccolo come qualcuno vorrebbe far credere. In fondo questa musica, dal Giappone al Brasile, dall’Europa agli Stati Uniti, dov’è nata, è una delle espressioni musicali più creative e fra le poche davvero universali.