Demolizione edificio area ex Marone a Ca’ Solaro, Pd: «Ora uno spazio per la città»

Si discuterà del dopo-bonifica stasera, giovedì 16 maggio, in terza commissione a Favaro. Ora che per la demolizione dell'edificio pericolante nell'area ex Marone a Ca’ Solaro ci sono i fondi (duecentomila euro provenienti dall'avanzo non vincolato del Comune), si pensa dunque a cosa farne dopo e su questo il Partito Democratico ha già chiara l'idea. «Serve uno spazio attrezzato fruibile ai residenti», scrive il consigliere di Municipalità Fabrizio Trevisan.

«Si concretizza finalmente la possibilità per la frazione di veder abbattuto un edificio prefabbricato che ospitava una volta la scuola, in stato di abbandono e pericolante da anni con le implicazioni sulla sicurezza e il decoro. Ora c'è la possibilità di poter vedere realizzati al suo posto degli spazi fruibili ai cittadini». Il Pd aveva raccolto delle firme per far abbattere il prefabbricato dal Comune. «Da anni l'intervento veniva promesso ma non finanziato nei vari assestamenti di bilancio. Siamo lieti che la nostra voce, unitamente a quella dei cittadini, sia stata finalmente ascoltata e attendiamo maggiori dettagli sull'intervento (previsto come realizzazione appunto nel 2024) anche e soprattutto in merito alla progettualità sull'area liberata, che dev'essere messa a disposizione degli abitanti».