Ferita una donna per strada, aggredita con una coltellata

Il via vai di macchine della polizia è stato subito notato dai residenti, ieri pomeriggio verso le 14 a Favaro in via Monte Abetone. I primi commenti e gli interrogativi della gente che si chiedeva come mai ci fossero almeno 3 o 4 auto del 113 al capolinea del tram, vicino al supermercato Maxì, sono apparsi in Facebook ed è sempre via social che qualcuno ha raccontato di aver saputo che una giovane donna cinese ferita era stata soccorsa. Contro di lei sarebbe stato inferto un colpo d'arma da taglio alla mano da un uomo che l'avrebbe aggredita ferendola con un coltello e lasciandola sanguinante per strada. Sono stati i passanti a chiamare le forze dell'ordine e i soccorsi.

La signora è stata portata all'ospedale di Mestre e non sarebbe in pericolo di vita né in condizioni gravi, mentre le volanti della polizia di Stato sono rimaste a lungo a eseguire i rilievi nella zona del ferimento e a raccogliere testimonianze, dopo aver fermato il presunto responsabile. Non è escluso che l'aggressore sia stato interrotto dalla presenza di altre persone che hanno visto cosa stava succedendo e hanno dato l'allarme così da far desistere l'uomo. Si ritiene che i due si conoscessero, ma non è chiaro se ci fosse un rapporto sentimentale o di altra natura, e il motivo per cui l'uomo ha colpito la donna rischiando di ferirla più seriamente.