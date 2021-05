Approvato il progetto definitivo della ciclabile Favaro-Tessera

La giunta veneziana ha approvato il progetto definitivo della pista ciclopedonale tra Favaro e Tessera, che sarà finanziato con 1,8 milioni di euro del patto per Venezia: il nuovo percorso collegherà la ciclabile già esistente di via Vallenari, a Favaro (zona capolinea del tram), con quella di via Triestina, davanti alla scuola di Tessera. In totale 2,2 chilometri di nuovo tracciato su un sedime autonomo e sempre separato dalla carreggiata stradale.

«Il progetto - spiega l’assessore ai Trasporti Renato Boraso - ha tenuto conto delle richieste della Municipalità di Favaro e prevede che il nuovo percorso sia realizzato sul lato sud di via Triestina, dove ci sono spazi più ampi e meno edificati. In questo modo la nuova pista, per gran parte del suo tragitto correrà distante dalla strada, separata da un fosso e un filare alberato». A compensazione delle superfici in asfalto verranno realizzati nuovi fossati di guardia tra la pista e i campi, oltre che una fascia alberata di circa 80 piante. La ciclabile sarà illuminata.

«L'intervento permetterà agli abitanti di Tessera di arrivare in 10 minuti a Favaro, in 20 al parco Albanese e in 30 in piazza Ferretto, sempre correndo all'interno di piste ciclabili - aggiunge Boraso - La possibilità di collegarsi al nuovo percorso realizzato dalla Città metropolitana in via Altina, che consente di raggiungere Dese e il sottopasso che porta a Marcon, ci permette di dire, con orgoglio, che in questi anni abbiamo fatto importanti investimenti in questo campo consegnando alla città una rete di piste ciclabili di oltre 200 chilometri».

Il progetto comprende anche la messa a norma delle tre piazzole di salita e discesa alle fermate Atvo e due nuove stazioni di bike sharing. Infine, è stato previsto un allargamento della sezione stradale di via Triestina, dal civico 115 a via Biella, per poter realizzare un marciapiede nel lato nord.