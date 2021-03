Ricercato per rapina, in casa anche droga e una pistola: arrestato

Dopo una serie di ricerche i carabinieri hanno rintracciato e arrestato all'alba di oggi Robert Octavian Radion, romeno di 21 anni pregiudicato. Ufficialmente senza fissa dimora, il ragazzo si era rifugiato negli ultimi tempi in un appartamento di Favaro Veneto.

I militari lo cercavano per due reati: un'evasione dai domiciliari, compiuta il 9 febbraio scorso, e una rapina a mano armata con sequestro di persona avvenuta nella sala slot Admiral di Spinea nel settembre 2019, episodio per il quale è stato incastrato in seguito alle indagini del Norm e del Ris di Parma: all'epoca, Radion e due complici erano entrati nel locale e avevano rinchiuso i dipendenti nello sgabuzzino, portandosi via il poco denaro che avevano trovato.

L'ultima volta il ventunenne era stato visto appunto il 9 febbraio, dopodiché si è dileguato. La sua latitanza è durata fino a stamattina, quando i carabinieri del Norm e della stazione di Favaro sono entrati nell'appartamento in cui aveva trovato rifugio. Lì sono saltate fuori altre sorprese: oltre tre chili di marijuana, una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e 25 munizioni, un passamontagna, documenti di identità e guida falsi, un bilancino e 650 euro in contanti.

Oltre all’arresto per i vecchi crimini, dunque, è scattato anche quello in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi, possesso di documenti falsi e ricettazione. Ulteriori indagini chiariranno se la pistola sia stata utilizzata in qualche rapina.