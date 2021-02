In casa quattro chili e mezzo di marijuana, arrestata 25enne

I primi a notare i suoi movimenti sospetti e il viavai nella zona in cui vive sono stati i vicini. Notavano diverse persone che raggiungevano la sua abitazione, si intrattenevano pochi minuti e poi se ne andavano. Hanno segnalato tutto alla polizia locale, che ha deciso di approfondire, fino a scoprire che quella ragazza, una 25enne, spacciava droga.

La giovane, F.S., qualche mese fa aveva aperto un sexy shop a Favaro Veneto. Un'attività che molti nel quartiere non avevano apprezzato, ma che hanno accettato. Non si può dire lo stesso del viavai al quale assistevano quotidianamente e che li ha spinti a fare una segnalazione alla polizia municipale che, dopo alcune settimane di osservazione, venerdì ha deciso di fermare la 25enne per un controllo.

Il cane antidroga ha subito fiutato qualcosa nello zaino della giovane. La perquisizione è poi proseguita nel suo appartamento, dove sono stati trovati quattro chili e mezzo di marijuana, oltre a dieci dosi di cocaina all'interno di un vasetto di Nutella. La ragazza è stata, quindi, arrestata e accompagnata in carcere in attesa dell'udienza di convalida, in programma per lunedì. Altre due persone, un uomo e una donna che erano con lei nell'appartamento, sono state denunciate e sono in corso accertamenti sulla loro posizione.