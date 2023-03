Fuoriuscita dalle fognature: «Appello all’Ater, intervenite»

«Da circa un mese abbiamo segnalato all’Ater che abbiamo all’interno dei magazzini, dove ci sono tre pozzetti, una fuoriuscita di fogna. All’inizio di febbraio abbiamo chiamato la ditta per lo scarico delle fognature in quanto tre scale condominiali si sono trovate con la fuoriuscita delle fognature all’interno dei magazzini e anche dai pozzetti esterni. Abbiamo ripetutamente informato l'Ater, è una situazione di disagio, chiediamo un intervento». A lanciare l'appello è un residente di via Monte Prabello, a Favaro Veneto, che descrive la situazione in cui si troverebbe un edificio proprio in quella zona.

«La ditta - spiega il residente - ha potuto solo in minima parte svuotare i pozzetti in quanto aprendo i tombini si sono trovati di fronte a macerie che impedivano loro di fare il lavoro preposto, informandoci che quasi certamente era crollato il pozzetto più grande con conseguenza rottura dei collegamenti fognari. Ad oggi, dopo aver ripetutamente informato l’Ater del serio problema ci ritroviamo con le acque nere che fuoriescono dai magazzini creando disagio ai condomini in quanto non solo non possono usufruire del proprio magazzino ma l’odore nauseabondo invade l’androne del condominio fino al primo piano dove noi residiamo».