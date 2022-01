Il tetto della villetta va in fiamme, danni molto ingenti

Nessuna persona si trovava, fortunatamente, all'interno, ma i danni sono stati molto ingenti. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco prima delle 20.30, per spegnere le fiamme sviluppatesi dal tetto di un'abitazione di via Ronconi a Favaro Veneto, e evitare che si propagassero all'interna struttura.

Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di venti operatori da Mestre e Mirano, due autopompe, due autobotti, autoscala e carro aria. Le operazioni di spegnimento si sono protratte a lungo, per la particolare tipologia di costruzione a strati della copertura. Alle 11 di sabato mattina erano ancora in corso le ultime verifiche, per scongiurare eventuali focolai e determinare la causa dell'incendio.