Pretende che la madre venga ricoverata e blocca l'ambulanza: denunciato

Un uomo è stato denunciato domenica sera, nella zona di Dese, per il reato di interruzione di pubblico servizio. Tutto è iniziato quando ha chiamato il 118 chiedendo un intervento in casa per soccorrere la madre anziana, la quale si trovava in isolamento domiciliare perché affetta da Covid: i sanitari sono arrivati sul posto con l'ambulanza e hanno visitato la signora, ma non hanno ritenuto necessario portarla in ospedale. L'uomo a quel punto si è opposto, chiedendo che la madre venisse ricoverata.

Dopodiché, come forma di protesta, ha parcheggiato la sua auto davanti all'ambulanza, impedendone l'uscita. Agli operatori del 118 non è rimasto che chiamare i carabinieri, arrivati circa un quarto d'ora più tardi. I militari della pattuglia hanno riportato la situazione alla normalità e denunciato l'uomo. Oltretutto si è scoperto che anche lui era malato di Covid.