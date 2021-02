Un nuovo marciapiede per via Ca' Solaro: lavori a novembre

Il tratto iniziale di via Ca' Solaro, nell'area a nord-ovest di Favaro Veneto, avrà un nuovo marciapiede: l'assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, ha comunicato oggi l'approvazione del progetto definitivo, pensato per mettere in sicurezza un tratto della strada che al momento è privo di banchina, dalla rotatoria di via Pasqualigo fino al civico 4, in corrispondenza della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo.

«Il progetto - ha spiegato Boraso - prevede l'ampliamento, con nuova pavimentazione in asfalto, della banchina esistente sul lato nord di via Ca’ Solaro», ora impossibile da utilizzare perché stretto e sconness: in questo modo sarà grantito il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti. L’intervento si svilupperà su una lunghezza di 900 metri, con larghezza media di due metri, grazie a un investimento di 600mila euro (circa 400 mila euro di contributo statale tramite il "patto per Venezia" e i restanti di contributo regionale).

Per attuare l’intervento, ha specificato l'assessore, «si è deciso di spostare e ampliare il fossato verso il lato campagna: questo consente di realizzare i volumi di invaso a compensazione delle superfici impermeabili di nuova realizzazione, nel rispetto delle norme idrauliche». L'approvazione del progetto esecutivo avverrà entro maggio e l'avvio dei lavori entro novembre 2021, per una durata di 5 mesi.