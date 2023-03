Mavive, una nuova sede green con un giardino delle rose e un parco con percorsi olfattivi

Un intervento per riqualificare una zona industriale: un giardino delle rose e un parco dei profumi, che si estendono sui tre ettari acquistati da Mavive, accanto alla storica sede di via Altinia a Favaro Veneto. Un progetto che gia? dal nome - Isola dei profumi - rispecchia l’attenzione alla sostenibilita? e alla tradizione storica dell’azienda.

Mavive investe per riqualificare un'area che sarà un vero e proprio gioiello green, secondo criteri volti a valorizzare l’ambiente, il benessere, la creativita? del lavoro e dei collaboratori. Il complesso ospitera? dei laboratori di ricerca e formulazione cosmetica e di profumiera, spazi dedicati allo sviluppo prodotto, controllo di qualita?, ambientazioni per attivita? virtuali, zone ricreative ed aree dedicate alla formazione. Inoltre, trovera? collocazione l’archivio storico dell’impresa di famiglia Vidal che sara? visitabile.

L’edificio sara? inserito in un contesto verde di tre ettari con un parco caratterizzato da specie botaniche che vengono utilizzate in ambito profumiero e che saranno valorizzate da un percorso didattico aperto alle visite. Tra le coltivazioni anche la celebre Rosa Moceniga, un fiore raro e prezioso - originariamente importato in Francia dall'antica Cina e coltivato poi a Venezia - caratterizzato da un colore rosa seta leggermente sfumato e da un profumo delizioso, fruttato e femminile. Il nuovo Headquarter di Mavive e? vicino alla sede attuale che verra? mantenuta per la logistica ed e? ubicato in una zona strategica dell’entroterra veneziano a cinque minuti dall’aeroporto e collegata all’autostrada e alla ferrovia.

L’avvio del cantiere di costruzione e? programmato subito dopo l‘approvazione, che e? stata ottenuta il 23 febbraio 2023 con voto unanime dal consiglio comunale di Venezia. I lavori dovrebbero svolgersi in dodici mesi con un utilizzo previsto dal primo semestre 2024. «Grazie all'amministrazione comunale per la priorita? data al progetto che rappresenta per noi la conferma di una visione internazionale di sviluppo per la quale faremo un investimento importante nell’ottica di proseguire nella nostra storia imprenditoriale che da oltre 120 anni ci vede profondamente legati al nostro territorio», ha dichiarato Massimo Vidal, presidente e Ceo del cda di Mavive.