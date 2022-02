È in funzione il nuovo drive through per tamponi a Favaro Veneto

Inizia oggi, mercoledì 2 febbraio, l'attività del nuovo punto tamponi a Favaro Veneto: un drive through - ovvero una postazione che esegue il test agli utenti direttamente a bordo delle proprie auto - allestito nel parcheggio P12 di via Monte Celo, adiacente al deposito del tram.

Il lavoro del nuovo drive through affiancherà quello dell'altro punto tamponi della terraferma veneziana in piazzale Giustiniani, nella zona della Cipressina, che nelle scorse settimane ha fatto fronte a una enorme quantità di richieste. Al momento la postazione di Favaro è in grado di eseguire e processare 200 test al giorno, ma a pieno regime potrà farne mille. Il personale che lo gestisce non è dell'azienda sanitaria ma di una cooperativa esterna.

Il progetto, come spiegato all'inaugurazione, è stato realizzato in sinergia tra Ulss 3 e Comune di Venezia: «Il drive through - è stato detto - andrà a servire il territorio della terraferma veneziana aggiungendosi agli altri 32 presidi dedicati ai test diagnostici per il Covid. Dal pomeriggio di lunedì è già possibile prenotare il proprio appuntamento nella sezione dedicata del sito dell'Ulss 3, per gli utenti muniti di impegnativa». In mattinata sono arrivati in sopralluogo la dirigenza dell'azienda sanitaria e l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini.