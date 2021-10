Premio Scaramuzza di letteratura per l'adolescenza a insegnante della scuola media di Favaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si è svolta sabato 23 ottobre 2021 alla sala Cavanna di Sissa (Pr) la premiazione della seconda edizione del Premio letterario Scaramuzza dedicato alla letteratura per l’adolescenza. Silvia Favaretto, scrittrice veneziana e insegnante della scuola media Volpi di Favaro, ha ottenuto un nuovo premio di con il suo libro inedito “Ode alla colpevole”, monologo in cui la Malinche, simbolo delle donne dei popoli originari americani, racconta la sua versione rispetto alla conquista degli europei.

Il primo posto della sezione poesia è stato messo a segno dalla veneziana, mentre per la sezione di narrativa si è aggiudicato il podio Gianluca Antoni con il romanzo “Io non ti lascio solo”(Salani) mentre Anselmo Roveda ha vinto il primo premio per il miglior libro illustrato con l’Atlante dei luoghi immaginari (Edt edizioni). Favaretto afferma »Sono molto felice di aver potuto dare voce a questa donna che storicamente è stata colpevolizzata di aver aiutato gli spagnoli a sottomettere il suo popolo. Credo che sia importante insegnare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di guardare alla storia con occhio critico e rivalutare certe figure che vengono ingiustamente cancellate».