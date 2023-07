Ater, quasi completata la ristrutturazione di 42 alloggi erp a Favaro

Entro la fine di settembre 42 famiglie Ater in via Monte Prabello, a Favaro, avranno il palazzo e l’alloggio di edilizia residenziale pubblica completamente ristrutturati, con notevole riduzione di consumi energetici, grazie ai lavori finanziati dall’Ater e dalla Regione del Veneto con i fondi europei del progetto Por-Fesr 2014-2020.

Il presidente e il cda dell’Ater di Venezia sono in grado di fornire una previsione accurata sulla fine dei lavori dopo il sopralluogo effettuato oggi (5 luglio) nel cantiere aperto lo scorso febbraio. «Nell’edificio con i numeri civici 23 e 25 sono già stati tolti i ponteggi e mancano alcune finiture – spiega il presidente Fabio Nordio –. In quello con i civici 19 e 21 impianti e serramenti sono stati completati e si sta applicando il cappotto, mentre nell’ultimo, con i civici 13,15 e 17, sono stati avviati i lavori agli impianti e innalzati i ponteggi».

I lavori nel dettaglio

I tre edifici in linea di tre piani, costruiti nel 1978 con 42 alloggi tra i novanta e i centouno metri quadrati (uno dei quali non interessato dai lavori perché già ristrutturato con un precedente progetto Por-Fesr), stanno per essere completamente rinnovati con coibentazione esterna mediante rivestimento a cappotto; isolamento del tetto e del portico; posa in opera di nuovi serramenti conformi alle normative vigenti in materia di isolamento termo-acustico e montaggio di tapparelle in alluminio motorizzate; realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata in tutti gli alloggi con recupero di parte del calore; efficientamento degli impianti termici con l’installazione di nuove caldaie e valvole termostatiche; illuminazione delle parti comuni con tecnologia led; rivestimento interno delle canne fumarie; installazione di un nuovo impianto fotovoltaico a servizio delle apparecchiature condominiali; realizzazione di un innovativo apparato centralizzato di controllo per la regolazione dei sistemi di ventilazione meccanica “a doppio flusso” e per il rilevamento dei guasti.

L’investimento complessivo ammonta a 4,2 milioni di euro, dei quali 3,2 per i lavori e il resto per imposte, spese generali, progettazione. La Regione contribuisce con due milioni, il resto è a carico dell’Ater che, tra proventi dalle vendite di alloggi e agevolazioni per il risparmio energetico, alla fine spenderà meno di un milione di euro». L’Ater ha coinvolto gli inquilini nella progettazione e nell’esecuzione dell’intervento, concordando con loro modalità e tempi dei lavori al fine di ridurre i disagi. L’intervento di via Monte Prabello ricalca quello già realizzato in via Indri, sempre a Favaro. «Ma preferiamo guardare all’immediato futuro – dice il presidente Nordio -, agli interventi già programmati con 13 milioni di fondi Ater, del Pnrr e della Regione. Saranno riqualificati 205 alloggi in dieci edifici, attraverso sette progetti in altrettanti comuni dell’area metropolitana di Venezia. Progetti già avviati, entro i termini fissati dal Pnrr». I lavori inizieranno a settembre in modo da far fare vacanze tranquille alle imprese e agli inquilini, senza ponteggi e con i condizionatori accesi.