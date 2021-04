Al via la ristrutturazione di 42 alloggi Ater a Favaro

L’Ater di Venezia ristrutturerà tre edifici in via Monte Prabello a Favaro, per un totale di 42 alloggi, con un intervento finalizzato alla riduzione dei consumi energetici finanziato dalla Regione.

I tre edifici in linea di tre piani, costruiti nel 1978 in via Monte Prabello con 42 alloggi tra i 90 e i 101 metri quadrati (uno dei quali non interessato dai lavori perché già ristrutturato), saranno completamente rinnovati e l’inizio dei lavori, dalla cui data occorrerà un anno per concluderli, dipenderà da alcuni fattori non prevedibili. Innanzitutto l’andamento della pandemia e le restrizioni. Poi il trasferimento degli inquilini per il periodo in cui i lavori interesseranno il loro alloggio, e in particolare la possibilità di accedere ad alloggi occupati abusivamente da famiglie con figli minorenni.

«Il progetto – spiega Fabio Nordio, presidente f.f. dell’Ater di Venezia – ricalca quello realizzato l’anno scorso in via Indri, sempre a Favaro. Un altro ancora è di prossimo avvio in via Triestina. Testimonia l’attenzione dell’azienda per i temi ambientali e l’occhio di riguardo della Regione per l’edilizia residenziale pubblica, cioè per le persone con minore capacità economica le quali, voglio sottolinearlo, da questi importanti lavori non subiranno alcun aumento del canone di locazione che per gli alloggi interessati è in media di 197 euro al mese».