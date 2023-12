Addobbi e regali di Natale: sequestrati 34mila prodotti non sicuri

La guardia di finanza di Venezia ha sequestrato oltre 34mila prodotti non sicuri, soprattutto addobbi e decorazioni natalizie ma anche giocattoli, articoli per la casa e bigiotteria non conforme.

L'operazione è stata condotta dai finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano di Venezia, che hanno ispezionato un emporio gestito da un cittadino di nazionalità cinese, a Favaro Veneto, dove hanno trovato esposti in vendita numerosi articoli privi delle indicazioni in ordine ai dati relativi all’importatore/distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni. Accertata l’irregolarità, i prodotti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo e il legale rappresentante dell’impresa segnalato alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, per l’applicazione delle conseguenti sanzioni.

«Gli articoli illegali - spiegano dal comando - che sarebbero stati acquistati dai consumatori in occasione del prossimo Natale, avrebbero potuto fruttare oltre 40mila euro, pur costituendo un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini. Il contrasto dei fenomeni commerciali illeciti rappresenta una delle priorità della guardia di finanza, particolarmente attiva contro ogni forma di concorrenza sleale, per fornire una risposta pronta e tangibile alle richieste degli imprenditori che operano nel rispetto delle regole nonché a tutela dei consumatori».