Tumore alla mammella: a Favaro nasce lo sportello rosa

Supporto nutrizionale, affiancamento psicologico, percorsi di scrittura terapeutica, corsi di mindfulness, aiuto per le pratiche di invalidità e disabilità, per le richieste di permessi lavorativi e per le agevolazioni sul posto di lavoro, coinvolgimento in sport di gruppo adatti alla condizione di salute e dermopigmentazioni del capezzolo rese agili e gratuite. Da questo mese, accanto alle esigenze mediche delle donne colpite da tumore alla mammella, il distretto socio sanitario di Favaro dedica per la prima volta uno spazio su misura per i bisogni non medici. Nasce, così, lo sportello rosa per i tumori al seno, che lavorerà per appuntamento. Un ambulatorio stanziale in grado di accogliere le donne e le loro esigenze di vita pre o post operatoria all’interno di una vera struttura socio sanitaria.

L’idea nasce dalla collaborazione tra Erika Sampognaro, direttrice del distretto di Venezia Terraferma, Marcon e Quarto D’Altino, Stefania Bullo, presidente di fondazione Avapo, e Cristina Csermely, presidente dell’associazione Trifoglio rosa di Mestre. «Non ci sarà bisogno di pagare nulla - dice Csermely -. Non verranno chieste nemmeno sottoscrizioni alle singole associazioni. Veniamo incontro con gratuità alle donne. A chi ad esempio, una volta operata, si chiede: ‘E adesso cosa faccio? A chi mi rivolgo? Da dove ricomincio? Dove metto in ordine le idee?’. Integrare la fase medica con servizi che si occupino della burocrazia, della femminilità e del comfort di queste donne è fondamentale. Lo sportello rosa nato durante il Covid, e oggi approdato in ambiente socio sanitario, vuole che le donne non si sentano solo sopravvissute al cancro durante la pandemia, ma che la loro qualità di vita sia ottimale». I prossimi quattro giovedì (6 ottobre, 13 ottobre, 20 ottobre e 27 ottobre), dalle 8.30 alle 11, all’interno del distretto di Favaro sarà allestito anche un banchetto rosa, al quale potranno recarsi tutte le donne interessate, per ricevere informazioni riguardo il nuovo sportello e prenotare gli appuntamenti in base alle diverse esigenze.